19.06.2020 (10:25)

В Северной Осетии завершилась командно-штабная тренировка 58-й общевойсковой армии ЮВО

В Северной Осетии завершилась командно-штабная тренировка (КШТ) бригады управления и штаба 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав соединения после подъема по тревоге совершил марш на полигоны в заданные районы, где подразделения в короткие сроки развернули новейшие автоматизированные подвижные единицы, полевые пункты управления и приступили к выполнению задач.

В период проведения КШТ штаб объединения организовал непрерывное управление действиями починенных подразделений.

В рамках общей автоматизированной системы управления с учетом особенностей горной местности связисты организовали обмен данными между абонентами.

Кроме того, связисты отработали взаимодействие подразделений при использовании современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.

В тренировке приняли участие около 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники.

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