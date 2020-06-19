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19.06.2020 (10:23)

В горах Армении началось боевое слаживание разведывательных отделений

На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началось боевое слаживание разведывательных отделений.

Военнослужащие в течение месяца в составе отделений совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового и специального оружия, вождения боевых машин в сложных горно-скалистых участках местности, тренируются в выполнении нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл условного противника, проведения разведывательной засады и налета на базу условного противника.

Одним из самых сложных испытаний в практической подготовке станет прохождение «тропы разведчика», где разведывательные отделения в полном составе в боевой экипировке «Ратник» на время будут преодолевать препятствия.

К слаживанию разведывательных подразделений в полевых условиях привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация российской авиабазы Эребуни.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения , Армения
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