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19.06.2020 (08:37)

Учащиеся военно-морских заведений Санкт-Петербурга приняли участие в виртуальном туре по выставке, посвященной военному карикатуристу Борису Ефимову

 В соответствии с указаниями главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-патриотической работы среди структурных подразделений ВМФ в год 75-летия Великой Победы, военнослужащие ВМФ и учащиеся военно-морских образовательных заведений в Санкт-Петербурге приняли участие в виртуальном туре по выставке, посвящённой знаменитому военному карикатуристу Борису Ефимову, которая представлена на портале Президентской библиотеки.

Борис Ефимов – классик политической сатиры, отобразивший все значимые события XX века, входил в список личных врагов Адольфа Гитлера, карикатурист, чьи работы сыграли важную роль в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

В основе экспозиции «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», подготовленной совместно с Креативным бюро – оригиналы карикатур и мемориальные вещи художника, предоставленные его внуком Виктором Фрадкиным из личного архива, в том числе рабочие инструменты – кисточки и перья, краски и тушь.

Виртуальный тур даёт возможность погрузиться в атмосферу военной поры, понять значение карикатур Бориса Ефимова для защитников нашей Родины. Картину дополняют архивные исторические документы из фонда библиотеки.

  Военные моряки также ознакомились с масштабной коллекцией Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», на которой представлены официальные документы, фото- и кинохроника, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, личные документы и многое другое. Отдельный раздел коллекции посвящён отражению войны на страницах фронтовой и региональной печати.

Из реального пространства в цифровое переместились и 12 временных экспозиций Президентской библиотеки, в разное время работавших в здании на Сенатской, 3. Среди них такие выставки как «Овеществлённая память: оборона и блокада Ленинграда в музейных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова», «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре», «Путешествие из Петрограда в Москву. К 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «Спасающий меч революции: чекист в жизни, кино и литературе» и другие.

Посетители портала Президентской библиотеки, находящиеся в любой точке мира, могут пройтись по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно-просветительский и научно-образовательный центр, посетить зал Конституции, ознакомиться с новыми материалами постоянно пополняющейся интерактивной экспозиции, рассказывающей о революционных событиях в Петрограде.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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