19.06.2020 (09:53)

Командующий ЦВО вручил награды военным медикам

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим медицинских подразделений соединений и частей военного округа. Торжественная церемония прошла в штабе ЦВО в Екатеринбурге в канун празднования Дня медицинского работника.

Государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки и грамоты получило более 20 военнослужащих медицинских подразделений ЦВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице