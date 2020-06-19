19.06.2020 (09:53)
Командующий ЦВО вручил награды военным медикам
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим медицинских подразделений соединений и частей военного округа. Торжественная церемония прошла в штабе ЦВО в Екатеринбурге в канун празднования Дня медицинского работника.
Государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки и грамоты получило более 20 военнослужащих медицинских подразделений ЦВО.
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