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19.06.2020 (09:53)

Командующий ЦВО вручил награды военным медикам

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим медицинских подразделений соединений и частей военного округа. Торжественная церемония прошла в штабе ЦВО в Екатеринбурге в канун празднования Дня медицинского работника.

Государственные и ведомственные награды, а также ценные подарки и грамоты получило более 20 военнослужащих медицинских подразделений ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Награждения , Медицина
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