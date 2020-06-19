19.06.2020 (06:55)

На Камчатке прошла тренировка торжественного прохождения войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Петропавловск-Камчатского территориального гарнизона провели тренировку торжественного прохождения войск в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировка парадных расчетов проводились под руководством начальника Береговых войск объединения полковника Динара Галиаскарова на военном аэродроме Елизово.

В составе 12 сводных рот в прохождении приняли участие около 900 военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС), военнослужащих Пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району, курсантов военно-учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете. Ритм торжественному прохождению задал сводный военный оркестр ОКВС.

Все тренировки проводятся со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед началом тренировок подразделения РХБ защиты осуществляют дезинфекционную обработку рулёжных дорожек аэродрома.

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