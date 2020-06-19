19.06.2020 (05:55)

Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивостоке выведен из транспортного дока

Сегодня третий серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный специально для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) (г. Комсомольск-на-Амуре), во Владивостоке выведен из транспортно-спускового дока «Зея» и поставлен к пирсу на сдаточной базе АСЗ во Владивостоке.

Операция по выводу корвета из дока проводилась в акватории Уссурийского залива.

Ранее корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был доставлен в столицу Приморского края для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.

Корабль начали готовить к заселению экипажа.

Планируется, что корвет войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

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