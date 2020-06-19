19.06.2020 (04:55)

Новый морской буксир «Андрей Степанов» прибудет на Камчатку Северным морским путем

Новейший морской буксир «Андрей Степанов», построенный специально для Тихоокеанского флота, завершил испытания на Черном море и готовится к переходу из Севастополя на Камчатку, где войдет в состав отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России. Планируется что судно прибудет к месту дислокации Северным морским путем.

Сформированный ранее на Камчатке экипаж уже прошел обучение, освоил материальную часть судна и работал в тесном взаимодействии с заводской сдаточной командой. В ходе испытаний проведены посадки на буксир палубного вертолета.

Основные задачи буксира включают в себя проведение эскортных операций в дальней океанской зоне, перевозку грузов, ломку льда, а также участие в поисково-спасательных и специальных операциях, в том числе в ликвидации последствий аварийных разливов нефти, снятии с мели кораблей и судов, тушении пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях.

Судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, автономность более 30 суток, дальность плавания свыше 3000 морских миль.

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