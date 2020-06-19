19.06.2020 (03:55)

Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка наземной и воздушной частей парада Победы

Сегодня в центре Владивостока прошла первая совместная тренировка наземной и воздушной частей парада, посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки уточнялись временные показатели, скорость, интервал и дистанции, а также высота на которой будет осуществляться демонстрация авиационной техники.

В пролете над городом было задействовано 21 воздушное судно, в том числе пары дальних противолодочных самолётов Ту-142 и самолётов Ил-38, самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пара палубных вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35С и ударные вертолёты Ка-52.

В тренировке наземной части парада приняли участие около 1500 военнослужащих, в том числе воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС.

Генеральная репетиция парада пройдет во Владивостоке 20 июня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице