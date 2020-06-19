19.06.2020 (07:15)
Разведчики Амурского объединения ВВО отрабатывают новые упражнения с применением стреляющего ножа
Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, осваивают ряд новых специальных упражнений с использованием стреляющего ножа разведчика НРС-2. Новые упражнения разрабатываются офицерами-разведчиками объединения с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов.
В упражнения входит комплекс силовых нагрузок, в том числе с элементами рукопашного ножевого боя со спарринг-партнерами. После прохождения испытания разведчики выполняют стрельбу из стреляющего ножа НРС-2 по мишени, находящейся на удалении от 15 до 25 метров. Положение для выполнения боевой стрельбы выполняется произвольно с ограничением времени.
Также практикуется вариант прохождения специальной полосы разведчика перед стрельбой. Комплексная тренировка проводится в различное время суток, в том числе ночью.
Кроме стреляющего ножа разведчики используют специальное бесшумное оружие АС «Вал» и бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез». К занятиям привлечено около 500 разведчиков.