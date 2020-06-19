19.06.2020 (06:40)

На базах хранения и арсеналах в Бурятии в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия

В Республике Бурятия в полном объеме выполнены мероприятия повышения взрыво- и пожаробезопасности объектов Восточного военного округа для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В общей сложности выполнены работы по опашке более 40 километров охранных периметров и такой же протяженности противопожарных полос. Каждая полоса имеет ширину около 50 метров.

Кроме того, в местах размещения арсеналов ВВО выполнено оборудование минерализованных полос площадью свыше 120 гектаров.

Для выполнения противопожарных мероприятий соединением материально-технического обеспечения ВВО была задействована специальная техника повышенной проходимости.

Стоит отметить, что мероприятия повышения взрыво- и пожаробезопасности объектов выполнены до наступления пожароопасного сезона в регионе базирования.

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