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19.06.2020 (04:15)

В Амурское объединение ВВО поступила крупная партия современных коллиматорных прицелов для стрелкового оружия

На вооружение разведывательных и мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, поступила крупная партия современных коллиматорных прицелов 1П87 для стрелкового оружия.

Приборы предназначены для прицеливания и ведения стрельбы из различных модификаций автомата Калашникова и ручного пулемета в любое время суток.

Прицел прост в пользовании и имеет малые габариты, что позволяет разведчикам эффективно его применять в ходе маневренного боя. Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой видимой бесконечности. Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником.

Применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку к стрельбе и увеличить точность первого выстрела.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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