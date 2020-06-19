19.06.2020 (07:00)

На Красной площади завершились ночные тренировки к военному параду

На Красной площади столицы военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны завещили тренировки военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

К военному параду на Красной площади подготовлена пешая колонна, сформированная из более чем 40 парадных расчётов,

в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетского корпуса и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

Также в тренировке на Красной площади приняли участие парадные расчёты военнослужащих иностранных государств.

Впервые в этом году по Красной площади пройдут военнослужащие 6 роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, курсанты Михайловской военной артиллерийской орденов Жукова, Ленина, Краснознамённой Академии, парадный расчёт инженерных войск, курсанты Военной орденов Жукова, Ленина, Краснознамённой академии связи имени маршала Будённого.

На юбилейном параде будет представлена историческая составляющая. В пешей части парада представлено 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Парадные расчеты исторической части пройдут по Красной площади с образцами стрелкового оружия времен войны: самозарядные карабины Симонова (СКС) и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС). Завершают прохождение исторической части парада расчеты донских и кубанских казаков.

В состав механизированной колонны свыше 220 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

Среди них: танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем «Эпоха», БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня

«Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса «БАЛ», зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования «Листва».

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к CoViD-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада проведена в средствах индивидуальной защиты - в перчатках

и масках.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится – 20 июня в 10:00.

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