19.06.2020 (04:40)

На Сахалине и Курильских островах состоялась тренировка по организации огневого поражения условного противника

На полигоне «Успеновский» с подразделениями разведки, артиллерии, расчётами беспилотной авиации армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах завершилась совместная тренировка по организации огневого поражения условного противника.

По легенде мероприятия подразделениями разведки армейского корпуса обнаружена группировка условного противника, пытавшегося захватить один из объектов минобороны.

В ходе ведения разведывательных действий, место дислокации условного противника было обнаружено. Расчётами беспилотной авиации «Орлан-10» на командный пункт переданы координаты боевой техники и живой силы противника.

Благодаря совместным действиям подразделений наземной разведки с расчётам БЛА, артиллеристы получили точные координаты целей.

Затем было выполнено огневое поражение одиночных

и групповых целей расчетами самоходных гаубиц «Гиацинт-С» и реактивных систем залпового огня «Град».

В результате чего боевая техника и живая сила условного противника была уничтожена.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось изучению методики ведения разведки, отработке порядка действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, корректировке огня артиллерии с помощью расчётов беспилотной авиации.

К мероприятию было привлечено более 500 военнослужащих и около 50 единиц средств артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

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