19.06.2020 (07:00)

Более 900 пациентов вылечили в полевом мобильном госпитале, развернутом в поселке Еруда Красноярского края

Более 900 пациентов вылечили военные врачи Центрального военного округа и специалисты Федерального медико-биологического агентства в полевом многопрофильном мобильном госпитале Минобороны России, развернутом в посёлке Еруда Красноярского края.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая 2020 года приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

В настоящее время около 40 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 200 – находятся на обсервации.

Для более качественного выявления заболевания на ранних стадиях на территории полевого мобильного госпиталя был установлен аппарат компьютерной томографии. Он позволяет медицинским специалистам оперативно выявить развитие вирусной пневмонии на ранних стадиях.

Кроме этого, для оказания необходимой помощи, в распоряжении полевого многопрофильного мобильного госпиталя имеется передовое медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ-аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1 231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 900 человек выписаны из медицинского учреждения.

На данный момент от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек.

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