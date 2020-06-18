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18.06.2020 (23:45)

Военнослужащие ЦВО провели заключительную ночную тренировку Парада Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина провели заключительную ночную тренировку пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа, которая прошла в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года в Екатеринбурге.

В ходе заключительной ночной тренировки по главной площади Урала проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники. Механики-водители отработали синхронное движение техники с соблюдением дистанций и единого скоростного режима.

В парадном строю, который возглавил легендарный танк Т-34, парами проехали артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М. Среди военной техники впервые на Параде Победы будут представлены образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах: танки Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобиль «Тигр» соединений специального назначения ЦВО и разведывательно-дозорные вездеходы АМ-1.

Торжественным маршем под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона, прошло более 2000 человек-участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

Кроме того, в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом.

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов, всего более 7 000 квадратных метров.

20 июня планируется проведение генеральной репетиции Парада Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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