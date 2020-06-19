19.06.2020 (05:00)

Военные врачи и музыканты Западного военного округа поздравили ветеранов медицинской службы в Воронеже

Сотрудники 416 военного госпиталя и коллектив военного оркестра танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа поздравили ветеранов медицинской службы в преддверии Дня медицинского работника.На аллее славы «Наши отцы-командиры» военным медикам подарили плац-концерт военного оркестра, в ходе которого исполнение музыкальных номеров сопровождалось хореографическими элементами и перестроениями военнослужащих.

Также сотрудники госпиталя подарили старейшему ветерану медицинской службы подполковнику Аркадию Михайловичу Королицкому музыкальный подарок – любимую лирическую песню «Темная ночь». Под аккомпанемент врач-хирурга Аркадия Королийкого сотрудники госпиталя исполнили песню, написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году, вручили памятные подарки и цветы.

На аллее славы увековечены имена 13 начальников военного госпиталя – офицеров военно-медицинской службы, которые возглавляли госпиталь с 1944 года по настоящее время.Гостей и ветеранов госпиталя приветствовали начальник Воронежского военного гарнизона ЗВО – начальник штаба общевойсковой армии ЗВО генерал-майор Николай Терещенко, командование воинских частей Воронежской области, ветераны ВОВ, представители администрации городского округа город Воронеж и общественные деятели.

416 военный госпиталь Западного военного округа базовый многопрофильный госпиталь центрального направления и имеет филиалы в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской области. Всего ежегодно на излечении находятся свыше 13 тыс. военнослужащих и членов их семей.Автор идеи памятника военным врачам, выполненного в виде скрещенных сердец и рук врачей – начальник 416 военного госпиталя Черенков Юрий Алексеевич. Памятник построен на пожертвования ветеранов, сотрудников военного госпиталя.

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