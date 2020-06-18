18.06.2020 (19:05)

Военный ансамбль провел мини-концерт во дворе самарского госпиталя ко Дню медработника

В Самаре ансамбль песни и танца Дома офицеров «Волжские казаки» в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году в России 21 июня, устроил для врачей и медсестер мини-концерт прямо во дворе 426-го военного госпиталя.

Праздник был инициирован 2-й Гвардейской армией Центрального военного округа в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в виде благодарности медицинскому персоналу госпиталя, где была оказана помощь 25 тыс. красноармейцам. Военные врачи в годы войны смогли вернуть на фронт 76,7% своих пациентов, за что госпиталь был награжден Орденом Красного Знамени.

Ансамбль поблагодарил врачей за их повседневный нелегкий труд, бескорыстность и гуманность, исполнил для них песни: «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы» и «Катюша».

Посмотреть концертную программу также пришли ветераны, которые проходят в медучреждении плановое лечение.

Мероприятие завершилось вручением военным врачам и медсестрам благодарственных писем и грамот начальником Самарского гарнизона - командующим Второй общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным.

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