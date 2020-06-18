18.06.2020 (22:10)

В Ростове-на-Дону прошла заключительная вечерняя репетиция военного парада

Заключительная вечерняя репетиция военного парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, прошла в Ростове-на-Дону.

В военном параде на Театральной площади города приняли участие более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), было задействовано более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств.

В составе механизированной колонны задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе исторические образцы времен Великой Отечественной войны, такие как танк Т-34-85, БМ-13 «Катюша» и другие.

Кроме того, днем в небе над городом воздушную часть парада отработали 45 экипажей вертолетов и самолетов из состава 4 армии ВВС и ПВО, при этом взлеты воздушных судов производились с шести аэродромов Ростовской области и Краснодарского края.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел несколько тестирований на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением исключены.

Всего на территории Южного военного округа 24 июня с.г. будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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