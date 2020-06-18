18.06.2020 (22:30)

В Новороссийске проведена вторая вечерняя репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Новороссийске проведена вторая вечерняя репетиция парада пеших расчётов, механизированной колонны и пролёта авиации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В ходе проведения тренировки водители и механики-водители в составе механизированной колонны техники прошли по назначенному маршруту с выдерживанием установленных дистанций и интервалов между машинами. В репетиции было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе противокорабельные самоходные артиллерийские комплексы «Берег», противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и другая современная военная техника.

В свою очередь, смешанная авиационная группа из 10 единиц в составе истребителей Су-27СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-28, Ка-52 и Ми-8АМТШ отработала пилотирование воздушных судов в парах и звеньях с пролетом над центром Новороссийска в заданное время с соблюдением установленной дистанции между лётными группами.

В городе-герое Новороссийск в военном параде, запланированном на 24 июня, в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие до 1,5 тыс. военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС России.

В Новороссийском военном гарнизоне при подготовке к проведению торжественных мероприятий во всех местах их проведения проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБ защиты флота на постоянной основе проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошёл тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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