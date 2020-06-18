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18.06.2020 (16:30)

В Йошкар-Олинском соединении прошел строевой смотр парадного расчета

В Йошкар-Олинском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения прошел строевой смотр парадного расчета в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе строевого смотра с парадным расчетом соединения проверялись состояние формы одежды и амуниции, знание военнослужащими Строевого устава Вооруженных сил Российской Федерации, строевая слаженность подразделений.

Также военнослужащие завершили подготовку техники к участию в торжественном шествии войск. На заключительном этапе специалисты ракетного соединения, дислоцированного в Республике Марий Эл, выполнили комплекс подготовительных работ перед покраской военной и специальной техники: помыли и зачистили внешние элементы кузовов, провели грунтовку окрашиваемых поверхностей. Затем провели покраску всей техники.

Всего к участию в параде Победы в будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники. Впервые в прохождении войск торжественным маршем примут участие военнослужащие со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военные парады
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