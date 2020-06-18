18.06.2020 (23:40)

В Центральном музее Вооружённых Сил состоялся пресс-показ уникального выставочного проекта «Полководцы Победы»

В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации состоялся пресс-показ уникального выставочного проекта «Полководцы Победы».

Выставка приурочена к 75-летию Победы и рассказывает истории из жизни самых известных советских военачальников, показывая посетителям подлинные исторические и семейные реликвии.

В экспозиции представлены материалы о выдающихся советских военачальниках — 11 кавалерах ордена «Победа», а также обо всех Маршалах Советского Союза, главных маршалах родов войск, маршалах родов войск и генералах армии, имена которых неразрывно связаны с ключевыми военными операциями Великой Отечественной войны.

В основе экспозиции — подлинные предметы: Боевые знамёна, образцы боевого оружия, а также личные вещи и документы знаменитых полководцев из фондов Центрального музея Вооружённых Сил.

Мундиры военачальников и полные комплекты их наград (в муляжах) впервые демонстрируются в таком масштабе. Кроме того, впервые представлены форма генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина и другие экспонаты из Музея истории военной формы одежды.

Зрелищности выставке добавляют две уникальные композиции, являющиеся объектами приближенной реальности: «Кабинет Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина» и «Командующий парадом Победы Г.К. Жуков на Красной площади». Выставка откроется для посетителей 18 июня и продлится до 7 декабря 2020 года.

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