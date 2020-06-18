18.06.2020 (21:00)

В Центральном доме Российской Армии презентовали литературно-музыкальную программу «Идут девчата по войне»

Сегодня в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялась презентация литературно-музыкальной программы «Идут девчата по войне», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Презентация прошла в камерной обстановке Малахитовой гостиной, в которой зрители занимали свои места согласно требованиям ограничительных мер. Но это обстоятельство не помешало в полной мере, по достоинству оценить новую творческую работу, которую создали режиссер Андрей Запускалов, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Пярн (автор сценария), композитор заслуженный артист Российской Федерации Александр Кукушкин (музыкальный руководитель проекта), пригласившие к участию ведущих мастеров вокала, танца и музыкантов ЦДРА.

Выступивший перед началом постановки режиссер Андрей Запускалов отметил, что в год 75-летия Победы создание произведений о героях Великой Отечественной войны является делом чести творческих людей. Авторы в своей работе решили обратиться к одной из наиболее трепетных и волнующих тем — женщины на войне. Именно они с первых дней Великой Отечественной и до победной весны в Берлине наравне с мужчинами героически и мужественно преодолевали все испытания сурового лихолетья.

Программу открывает «Довоенный вальс». Под музыку произведения композитора Павла Аедоницкого и поэта Федора Лаубе кружит красивая танцевальная пара. С уст певиц заслуженной артистки Российской Федерации Наталии Москвиной и Ирины Суриной срываются песенные строки: «Год сорок первый, начало июня. Все ещё живы, все ещё живы, все ещё живы, все, все, все...». В продолжение мастер художественного слова Наталья Пярн читает стихи Юлии Друниной «В канун войны».

На протяжении всей программы в стихах, песнях и хореографических композициях раскрываются образы женщин, в одночасье в страшную годину сменивших гражданские платья на солдатские гимнастерки. Им посвящена заглавная песня «Идут девчата по войне» (музыка Александра Кукушкина, слова Елены Крымовой). Женщины стали бесстрашными медсестрами (песню «Фронтовой санбат» исполняет Екатерина Журавлева), «почтовыми голубками» — связистками (стихи Юлии Друниной читает Наталья Пярн), «ночными ведьмами» — отважными летчицами (песня из кинофильма «Ночные ведьмы» звучит в исполнении Наталии Москвиной), несгибаемыми зенитчицами (стихи Роберта Рождественского читает Наталья Пярн), доблестными разведчицами, партизанками (образ героини в песне «Женька» раскрывает Ирина Сурина) и подпольщицами.

Органично в сюжет программы вошел рассказ о Центральном доме Российской Армии в годы войны. Тогда в нем формировались фронтовые концертные бригады, которые выступали перед командирами и бойцами на передовой и в тылу. Надо ли говорить, что в состав бригад входило много женщин – артисток и актрис. О том, как проходили подобные выступления, можно было узнать на примере фронтового концерта, представленного в постановке. В нем прозвучали известные песни военных лет: «Грустить не надо» (музыка М.Блантера, слова В.Масс), «Саша» (музыка Б.Фомина, слова П.Германа), «Давай закурим (музыка М.Табачникова, слова И.Френкеля), а также попурри песен о войне. В концерте нашлось место и солдатской пляске.

Итоговым номером программы стала песня на музыку Александра Кукушкина и стихи Натальи Борисовой «Женщины, прошедшие войну». Гимн женщинам войны исполнили тоже женщины — певицы Наталия Москвина, Ирина Сурина, Екатерина Журавлева и ведущая Наталья Пярн.

Большим творческим успехом назвал литературно-музыкальную программу начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, который отметил, что эта работа адресована всем армейским зрителям — военнослужащим, курсантам военных вузов, воспитанникам суворовских военных училищ и кадетских корпусов.

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