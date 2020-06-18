Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2020 (20:45)

В Центральном доме Российской Армии состоится премьерный показ новой концертной программы «Дорога на Берлин»

19 июня в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоится премьерный показ новой концертной программы «Дорога на Берлин», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Концертная программа «Дорога на Берлин» — это достаточно масштабный проект, в котором участвуют более 30 артистов центрального учреждения культуры Минобороны России.

Сюжетная канва программы охватывает все годы Великой Отечественной войны, начиная с 21 июня 1941 года. Как отмечает автор – художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, «мы расскажем об этой страшной войне и о нелегкой дороге к Победе через строки исторических документов, языком песен и танцев».

В исполнении вокальной группы в аранжировке прозвучат такие известные песни, как «Два Максима», «Песня женщины», «Десятый наш десантный батальон», произведение молодой актрисы, певицы, поэта и композитора Юлии Паршута «Месяц май», а также попурри песен о битве под Москвой. Артисты-вокалисты также исполнят народные песни и песни авторов из ЦДРА.

Немало интересных концертных номеров представят и артисты балетной группы. Среди них – хореографические композиции «На завалинке», «Дорога на Берлин», на песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя», на музыку Дмитрия Шостаковича и другие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В ЦВКГ им. П.В. Мандрыка открылась выставка картин Екатерины Вяземской «Вокруг света»
Министр обороны России принял участие в церемонии освящения Главного храма Вооруженных Сил РФ
Для юнармейцев Хакассии провели виртуальную экскурсию по национальному краеведческому музею
Тысячи военных моряков и петербуржцев посмотрели прямую трансляцию концерта Центрального военно-морского музея ко Дню России

Метки:
Культура , Центральный дом Российской Армии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false