18.06.2020 (20:45)

В Центральном доме Российской Армии состоится премьерный показ новой концертной программы «Дорога на Берлин»

19 июня в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоится премьерный показ новой концертной программы «Дорога на Берлин», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Концертная программа «Дорога на Берлин» — это достаточно масштабный проект, в котором участвуют более 30 артистов центрального учреждения культуры Минобороны России.

Сюжетная канва программы охватывает все годы Великой Отечественной войны, начиная с 21 июня 1941 года. Как отмечает автор – художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, «мы расскажем об этой страшной войне и о нелегкой дороге к Победе через строки исторических документов, языком песен и танцев».

В исполнении вокальной группы в аранжировке прозвучат такие известные песни, как «Два Максима», «Песня женщины», «Десятый наш десантный батальон», произведение молодой актрисы, певицы, поэта и композитора Юлии Паршута «Месяц май», а также попурри песен о битве под Москвой. Артисты-вокалисты также исполнят народные песни и песни авторов из ЦДРА.

Немало интересных концертных номеров представят и артисты балетной группы. Среди них – хореографические композиции «На завалинке», «Дорога на Берлин», на песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя», на музыку Дмитрия Шостаковича и другие.

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