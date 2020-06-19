19.06.2020 (00:00)

Минобороны РФ опубликовало уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Тогда, в одночасье, на нашу страну обрушились беды, обернувшиеся гибелью миллионов наших соотечественников, а также разрушением тысяч городов и деревень. Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живём, этот день является Днём памяти и скорби.

К этой памятной дате на интернет-портале Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны».

Посетители сайта военного ведомства смогут ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами — оперативными и разведывательными сводками Генерального штаба Красной Армии, сводками с фронтов, шифрограммами, воспоминаниями участников первых боев и дневниковыми записями.

Особый интерес у интернет-пользователей вызовут страницы дневника, который вел в 1941 году начальник штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа генерал-майор А.К. Кондратьев. Дневник начинается с 20 июня: «Каждый день за последнее время над Гродно появляются немецкие самолеты. …Почему не дают приказа о встрече этих «гостей» нашими активными средствами?». Записи за 23 июня генерал Кондратьев начал со слов: «Итак, война. 22.6 в 4:00 немцы обрушились своей авиацией и танками на наши войска, города и села…».

На сайте можно увидеть документ с данными Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, где отмечается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

В оперативной сводке Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года по состоянию на 10.00 утра сообщалось о том, что «4.00 22 июня немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками…», – и далее по ситуации, сложившейся на Северном, Северо-Западном, Юго-Западном фронтах.

Начальник Генерального штаба генерал армии Г.Жуков констатировал, что упредив советские войска в развертывании, противник вынудил части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия и, воспользовавшись образовавшимся преимуществом, достиг на отдельных направлениях частного успеха.

В сложных условиях ведения боевых действия в первые дни войны 23 июня для непосредственного руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования, как высший орган стратегического руководства. В опубликованной на сайте военного ведомства шифрограмме военным советам фронтов, округов и военно-морских флотов от 23 июня 1941 года сообщается, что в состав Ставки включены товарищи маршал Тимошенко, Жуков, Сталин, Молотов, маршал Ворошилов, маршал Буденный и адмирал Кузнецов. В состав организованного при ставке института постоянных советников были включены маршал Кулик, маршал Шапошников, Мерецков, Жигарев, Ватутин, Воронов, Микоян, Каганович, Берия, Вознесенский, Жданов, Маленков и Мехлис.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии, нашим частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу Советского Союза: «…Во Львовской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, разгромив противника, восстановили положение, отбросив врага за госграницу. В течение 23 июня уничтожено 50 самолетов противника, на одном из участков р. Дунай фашисты силами до двух батальоном форсировали реку, но успешной контратакой советских войск были отброшены на правый берег».

В опубликованной на сайте оперсводке Генерального штаба Красной Армии сообщается, что «в результате успешных атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был отброшен за госграницу, потеряв убитыми и ранеными до 800 человек. «В течение 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и 6 танков противника», — отмечается в одном из опубликованных документов.

Среди фактов упорного сопротивления по всем фронтам можно увидеть и такой: «Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады… В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера».

Примечательно, что уже на второй день войны на борьбу с врагом были брошены бронепоезда. Об этом можно узнать из шифротелеграммы штаба Киевского Особого военного округа, в которой содержится приказ личному составу дивизиона бронепоездов совершить марш-бросок из Киева на фронт для нанесения ударов по мото-мехчастям и авиадесанту противника.

Как свидетельствуют документы, командование Красной Армии придавало огромное значение всестороннему анализу положения на фронтах, что называется, «из первых рук»: на интернет-портале Минобороны России опубликован отчет об опросе командиров разных степеней, находившихся на излечении после ранений, полученных в первых боях с гитлеровскими войсками. Большой интерес у пользователей вызовут мнения командиров о первых боях Красной Армии с противником. Многие из них указывают на эффективное применение немцами минометов и хорошее взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. Говоря о слабостях врага, командиры отмечали, что «ночью немцы не наступают», проявляют «беспечность в расположении танковых частей на отдых», артиллеристы врага ведут огонь «без учета его действенности, с тем, чтобы <только> показать силу своего огня», и в целом – «немцы наступают методично и по расписанию». Также участниками боев отмечается, что «немцы очень бояться штыковых атак и после криков «ура» бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят»…

При анализе недостатков собственных войск, командиры отмечали, к примеру, слабое бронирование танка Т-26, плохую меткость в стрельбе наших танкистов, необходимость организации в ближних тылах авторемонтных мастерских. Кроме того, опрашиваемые высказывали предложения: «в обязательном порядке обеспечить картами весь командный состав, до командира взвода включительно», заменить громоздкий солдатский ранец на вещевой мешок, «на летнее время выдавать бойцам вместо шинели походную палатку», организовать противовоздушную оборону санитарных поездов, – и другие, многие из которых были уже в начальный период войны реализованы командованием.

Из другого архивного документа на сайте можно узнать, что с первых дней войны государство придавало большое значение информационному противоборству. Для того, чтобы грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней, в кадры Красной Армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза: Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие.

Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.



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