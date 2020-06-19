19.06.2020 (00:01)

Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы к 75-летию легендарного парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

На официальном сайте Минобороны России открыт новый исторический раздел «Триумф народа-победителя» с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающими о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с ранее неизвестными архивными материалами, в деталях описывающими порядок подготовки и проведения поистине исторического события, схемами построения парадных расчетов, директивами командования Красной Армией, а также фотоснимками того времени.

Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы — 15 мая 1945 года. Заместитель начальника Генерального штаба генерал армии Сергей Штеменко вспоминал: «Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск…».

1 июня 1945 года Генеральным штабом Красной Армии была издана директива, согласно которой на парад выводился сводный полк трехбатальонного состава из офицеров Наркомата обороны. Батальоны формировались из офицеров Генштаба, Главного Политического управления РККА, Главного Разведывательного управления, Главупраформа, Главного Управления кадров, Управления делами, Главного Артиллерийского управления, Главного управления бронетанковых и механизированных войск КА, Управления ВВС. Строевая подготовка полка проводилась на Крымской набережной у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Для оперативного руководства подготовкой парада был создан штаб, определены мероприятия по подготовке, составлено расписание строевых занятий, подготовлен транспорт, составлены маршруты движения войск и техники на парад и с парада.

Согласно плану мероприятий по подготовке парада, опубликованном в новом разделе на сайте Минобороны России, значились первая и генеральная репетиции пеших войск и конницы, а также смотры артиллерийских частей и всей техники, задействованной в параде.

Всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось задействовать 32638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266 единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов.

Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст — не старше 30 лет.

Для участия в параде в Москву прибыли представители фронтов, академий и училищ. Были определены кандидатуры командиров, ведущих воинские части на параде.

Командирами сводных полков были назначены:

от Карельского фронта — генерал-майор Г.Е. Калиновский;

от Ленинградского — генерал-майор А.Т. Ступченко;

от 1-го Прибалтийского — генерал-лейтенант А.И. Лопатин;

от 3-го Белорусского — генерал-лейтенант П.К. Кошевой;

от 2-го Белорусского — генерал-лейтенант К.М Эрастов;

от 1-го Белорусского — генерал-лейтенант И.П. Рослый;

от 1-го Украинского — генерал-майор Г.В. Бакланов;

от 4-го Украинского — генерал-лейтенант А.Л. Бондарев;

от 2-го Украинского — гвардии генерал-лейтенант И.М. Афонин;

от 3-го Украинского — гвардии генерал-лейтенант Н.И. Бирюков.

В большинстве своем это были командиры корпусов. Сводный полк Военно-Морского Флота возглавил вице-адмирал Владимир Фадеев. Хотя директивой Генерального штаба численный состав каждого сводного полка определялся в количестве 1059 человек при 10 запасных, в ходе комплектования он увеличился до 1465 человек, но при том же количестве запасных.

Кроме того, для участия в параде Победы в столицу прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ. Стоит отметить, что данные образовательные учреждения были учреждены лишь в 1943 году по приказу Иосифа Сталина. Именно барабанщики-суворовцы 24 июня 1945 года первыми прошли по брусчатке Красной площади.

При подготовке к параду в весьма сжатые сроки требовалось решить множество проблем. Так, если слушатели военных академий, курсанты военных училищ столицы и воины Московского гарнизона, которым 24 июня предстояло пройти по Красной площади, имели парадное обмундирование, регулярно занимались строевой подготовкой, а многие участвовали и в первомайском параде 1945 года, то с подготовкой более чем 15 тыс. фронтовиков все обстояло иначе. Их нужно было принять, разместить, подготовить к параду. Самым сложным было вовремя управиться с пошивом парадного обмундирования. Тем не менее, швейные фабрики Москвы и Подмосковья, приступившие в конце мая к его пошиву, сумели справиться с этой нелегкой задачей. К 20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового образца.

Еще одна проблемы возникла в связи с изготовлением десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов. Выполнение столь ответственного задания было возложено на подразделение московских военных строителей, которым командовал инженер-майор С. Максимов. Над изготовлением образца они трудились круглосуточно, но он был забракован. А ведь до парада оставалось около десяти дней. Было принято решение обратиться за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра. К изготовлению штандартов были привлечены начальник художественно-бутафорского цеха В. Терзибашьян и начальник слесарно-механического цеха Н. Чистяков. Совместно с ними сделали новый эскиз оригинальной формы. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с «золотыми» шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые золотые кисти.

Для того чтобы парад Победы прошел слаженно, был составлен график занятий по строевой подготовке частей Московского гарнизона. Четкое распределение времени и мест занятий позволило максимально подготовить личный состав и технику к участию в торжественном мероприятии. В качестве мест для занятий были выбраны Русаковская улица, набережная реки Москвы, Москворецкая набережная, стадионы, парк Сокольники, Смоленский бульвар, 2-я Баумановская улица, Бригадирский переулок и Новослободская улица.

Непосредственно перед парадом организаторы мероприятия разработали и утвердили маршрут и порядок движения артиллерии большой и особой мощности, танков, конницы. Были определены интервалы и скорость движения колонн.

Однако, несмотря на колоссальные усилия, предпринятые при подготовке к параду, в ходе репетиций торжественного мероприятия были выявлены и недостатки, в частности, по строевой подготовке участников, которые в срочном порядке устранялись.

«Подъем ноги при движении строевым шагом по высоте недостаточен. Отдельные офицеры при движении сгибают ноги в коленях. У части офицеров при подъеме ноги в движении носки подняты вверх. Взмах руки в движении не у всех однообразен. Вторые и последующие шеренги строя не имели достаточного равнения по фронту», — приводятся примеры в историческом документе.

В кратчайшие сроки, буквально за неделю до парада, Управлением коменданта города Москвы была выпущена инструкция по проведению парада в честь Победы над Германией, которая регламентировала порядок построения парадных расчетов и механизированной колонны техники, правила подготовки обмундирования, снаряжения и формы одежды, а также подробные действия всех участников парада.

По итогам прохождения войск торжественным маршем по Красной площади 24 июня всем подразделениям, задействовавшимся в параде, была дана оценка и сделаны соответствующие замечания. Как отмечается в документе, наилучшую строевую подготовку продемонстрировали сводные полки 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

Как описано в расчете времени парада Победы, также размещенном на интернет-портале военного ведомства, торжественное мероприятие 24 июня начиналось в 10 часов утра. На выезд принимающего парад отводилось 50 секунд, рапорт командующего парадом и вручение строевой записки принимающему парад должен был занять 20 секунд, чтобы объехать войска было выделено 20 минут, на движение пехоты отводилось 36 минут, артиллерии — 29 минут, бронетехники — 21 минута. Продолжительность парада была определена в 2 часа 9 минут 10 секунд.

Особое место в проведении парада Победы заняло прохождение участников парада с трофейными знаменами. Среди отобранных для парада были знамена драгунских, кавалерийских, гусарских, пехотных полков, батальонные и дивизионные знамена. Всего было отобрано 200 штандартов, принадлежавших гитлеровским частям.

Для фото- и видеофиксации репетиций и непосредственно самого парада Победы на Красной площади 24 июня была составлена специальная группа, в которую входили журналисты газеты «Красная звезда», сотрудники Комитета при радиофиксации и радиовещанию при СНК СССР, Всесоюзного радиокомитета а также работники Центральной студии документальных фильмов.

Отдельный интерес посетителей нового раздела на сайте Минобороны России вызовет проект речи принимавшего парад на Красной площади Маршала Советского Союза Георгия Жукова, в которой отмечалась главная, решающая роль Советского Союза в достижении исторической победы над Германией.

«…Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом… Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную, решающую роль. … Красная Армия не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и избавила от немецкого ига народы Европы Отныне и навсегда наша победоносная Красная Армия войдет в мировую историю как армия освободительница, овеянная ореолом немеркнущей славы», — отмечается в проекте речи Георгия Жукова.

В новом историческом разделе на сайте военного ведомства также опубликован план светового салюта, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00, к участию в нем было подготовлено 100 прожекторов, 6 тыс. ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения. В каждом залпе планировалось задействовать 6 тыс. трехзвездных ракетниц, что равнялось 18 тыс. ручным ракетам. Прожектора, лучи которых окрашены в восемь цветов, должны были расположиться по пяти световым поясам: вокруг Кремля, по Садовому кольцу, по вокзальному кольцу и окружной железной дороге.

После окончания легендарного парада Победы на Красной площади всем его участникам и организаторам — маршалам, генералам, офицерам, сержантам и рядовым — приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина была объявлена благодарность.

«Состоявшийся 24 июня с.г. парад Победы войск действующей армии, Военно-Морского Флота и частей Московского гарнизона показал хорошую организованность, слаженность и строевую выучку всех войск, участвовавших в параде», — отмечается в приказе.

25 июня 1945 года — советское правительство устроило в Кремле прием в честь состоявшегося накануне в Москве парада Победы. Об этом мероприятии подробно рассказывается в одном из номеров красноармейской газеты «За честь Родины».

«Участники приема находятся еще под впечатлением исторического парада Победы, на котором во всем своем блеске, величии и силе предстала наша действующая армия, — отмечает корреспондент агентства ТАСС. — …Прием участников парада Победы в Кремле вылился в горячую, волнующую встречу руководителей партии и правительства с лучшими представителями нашей армии и нашего народа. Каждый, кто побывал в этот исторический вечер в Кремле, никогда не забудет этой задушевной дружеской встречи, в которой нашел свое яркое отражение новый политический подъем в нашей стране. Каждый, кто слушал простые и мудрые слова товарища Сталина, будет с удесятеренной энергией работать, строить и творить во имя процветания нашей великой Родины, во имя укрепления ее могущества».

В публикации также сообщается, что во время приема, на котором присутствовало более 2,5 тыс. человек, был дан концерт с участием лучших артистических сил столицы.

Ровно через 30 лет после исторического парада на Красной площади — весной 1975 года — была написана песня, ставшая символом Дня Победы. Автором слов к маршу «День Победы, как он был от нас далек…» стал участник Великой Отечественной войны В.Г. Харитонов.

В наградном листе на рядового Владимира Харитонова, также размещенном в новом разделе интернет-портала Минобороны России, сообщается, что «за участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны, полученные тяжелые ранения и контузию, учитывая большие заслуги в области литературы Харитонов Владимир Гаврилович достоин награждения орденом Отечественной войны I степени.

Военный парад 24 июня 1945 года — это триумф народа-победителя, военного искусства советских полководцев, всех Вооруженных Сил, их боевого духа.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военногоо ведмства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.



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