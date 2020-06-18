18.06.2020 (20:30)

Специалисты военно-медицинской службы России и Франции обменялись опытом ведения пациентов с тяжелыми осложнениями новой коронавирусной инфекции

В соответствии с договоренностью министров обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Французской Республики Флоранс Парли состоялась видеоконференция специалистов военно-медицинской службы двух стран.

Экспертами обсуждены особенности тактики ведения пациентов с тяжелыми осложнениями новой коронавирусной инфекции на основе имеющегося опыта лечения больных с COVID-19.

Отмечена важность обсуждавшийся вопросов, подчеркнут настрой на продолжение контактов.

Видеоконференции с военными специалистами по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на регулярной основе проводятся в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт- Петербурге.

Уже состоялось свыше 20 подобных консультаций, в которых приняли участие представители разных государств (Вьетнам, Индия, Италия, Китай, Сербия и другие).

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