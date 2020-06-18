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18.06.2020 (20:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по взрывному делу.

К занятию, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, было привлечено около 20 саперов, разделенных на две группы.

В рамках занятия первая группа отрабатывала действия по установке различных растяжек и их маскировке, а также минированию указанных районов в целях укрепления обороны своих позиций. Вторая группа саперов занималась разминированием установленных взрывных устройств первой группой.

Особое внимание было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ являлось проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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