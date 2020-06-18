18.06.2020 (20:00)

Более 100 единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в тренировке военного парада в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева состоялась тренировка военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие более 100 единиц бронетехники и 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

В ходе тренировки, прошедшей на Дворцовой площади, военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, элементы торжественного марша.

В механизированной колонне были представлены 109 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники, включая танки Т-34, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», спецавтомобили военной полиции «УАЗ - Пикап» и «Лада Веста».

В ходе тренировки соблюдался комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты дезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания, все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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