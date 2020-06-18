Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2020 (19:45)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке для действий военнослужащих в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

Практическому этапу специальной подготовки мотострелков предшествовала теоретическая часть, в ходе которой военнослужащие изучили традиции и культурные особенности, военно-политическую обстановку региона пребывания, религиозные вероисповедания местного населения и нормы международного права.

На практическом занятии военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия по остановке и досмотру транспортного средства, а также применения спецсредств, находящихся в распоряжении личного состава поста, в случае невыполнения требований по остановке.

В летнем периоде обучения 2020 учебного года военнослужащие мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ основное внимание уделяют занятиям в рамках программы специальной подготовки военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил в связи с заступлением мотострелкового батальона в октябре текущего года в Зону безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Корабли Балтийского флота, наблюдавшие за учениями сил НАТО «Балтопс - 2020», вернулись в пункты постоянного базирования
Оборудованная резиновыми накладками гусеничная бронетехника ЗВО будет доставлена к месту парада в Санкт-Петербург на тралах
В армейском корпусе Балтийского флота прошли стрельбы гранатомётчиков и расчетов АГС-17
Вторая репетиция воздушной части парада Победы прошла в небе Калининграда

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false