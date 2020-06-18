18.06.2020 (18:20)

В Ставрополе состоялась завершающая ночная тренировка парада Победы

В Ставрополе на площади Ленина состоялась завершающая ночная тренировка парада Победы, в ходе которой были отточены все действия парадных расчетов и водителей военной техники.

Перед началом тренировки сводный отряд РХБ защиты 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию раствором ДТС-ГК более 10 тыс. кв. м дорог и площади. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» с применением авторазливочной станции АРС-14КМ.

С начала текущего месяца личный состав парадных расчетов тренировался в пунктах постоянной дислокации войск по одиночной строевой подготовке, по шеренгам, а также в составе парадных рот и батальонов на аэродроме Холодногорский.

24 июня по центральной площади города в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны из числа военнослужащих ЮВО, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Праздничный салют будет произведен расчетами противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады ЮВО из шести 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30. Всего будет произведено 30 орудийных залпов, которые обеспечат звуковой эффект салютной установке 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ.

Всего на территории Южного военного округа 24 июня будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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