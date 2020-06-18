18.06.2020 (18:50)

В Волгограде прошла ночная репетиция военного парада

В Волгограде проведена совместная тренировка пеших и механизированных колонн военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки были отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и Почетного караула.

К тренировке парада в Волгограде было привлечено более 1000 участников, в том числе военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского.

В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения «Ратник» с автоматами АК-74М и в форме пехотинцев, летчиков, моряков времен Великой Отечественной войны.

По площади Павших Борцов в составе механизированной колоны проследовали реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. Во главе колонны – легендарный танк Т-34.

Генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Волгограде пройдет 20 июня в 10:00 по местному времени.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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