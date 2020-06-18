18.06.2020 (19:30)
Более 5 тыс. новобранцев отправились к местам прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири и Поволжья
Более 5 тыс. новобранцев отправились к местам прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири и Поволжья.
Все призывники прошли тестирование на СОVID-19 по прибытии на сборные пункты субъектов. В пути следования каждый новобранец обеспечен защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками для дезинфекции.
Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу с территории регионов дислокации войск Центрального военного округа будут призваны около 52 тыс. человек.
Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации, в которых дислоцированы войска ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.
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