18.06.2020 (19:30)

Более 5 тыс. новобранцев отправились к местам прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири и Поволжья

Более 5 тыс. новобранцев отправились к местам прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири и Поволжья.

Все призывники прошли тестирование на СОVID-19 по прибытии на сборные пункты субъектов. В пути следования каждый новобранец обеспечен защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками для дезинфекции.

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу с территории регионов дислокации войск Центрального военного округа будут призваны около 52 тыс. человек.

Призыв проходит в 28 субъектах Российской Федерации, в которых дислоцированы войска ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

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