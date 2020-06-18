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18.06.2020 (19:25)

В Сибири прошли занятия по вождению тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, отработали элементы экстремального вождения на тяжелых огнеметных системах ТОС-1А «Солнцепек» в составе колонн в условиях лесистой местности.

В ходе проведения зачетных упражнений по вождению боевых машин механикам-водителям предстояло проехать по труднопроходимому участку местности протяженностью более 20 километров. На маршруте движения военнослужащие отработали развороты боевой машины на 90 градусов и маневрирование в составе колонны.

К зачетным упражнениям привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной техники.

Занятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Справочно:

ТОС-1А «Солнцепек» — самая мобильная, защищенная и самая мощная огнеметная система в мире, на базе шасси танка Т-72. Многоствольный огнемет способен поражать легкобронированные цели, транспортные средства, разрушать здания. Огнеметная система стоит на вооружении войск РХБ защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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