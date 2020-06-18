18.06.2020 (19:10)

Рекордное количество военной техники будет задействовано в юбилейном параде Победы в Новосибирске

Рекордное количество военной техники примет участие в параде в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске. Общее количество боевых машин из числа воздушной и наземной техники составит 76 единиц.

По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из боевых машин сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексов С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетных систем залпового огня «Град», танков Т-72Б3М, бронированных автомобилей специального назначения «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК», комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другой техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

В воздушной части парада Победы будут задействованы транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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