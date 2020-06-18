18.06.2020 (19:15)

В Республике Алтай наградили юнармейцев-победителей соревнований по стрельбе

Церемония награждения участников соревнований по стрельбе среди юнармейцев прошла в Республике Алтай. Ребятам за отличные результаты в учебной стрельбе и занявшим призовые места вручили кубки.

Соревнования проходили в феврале 2020 года на базе зенитного ракетного соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В них принимали участие более 250 человек. Алтайские юнармейцы показали отличные результаты в знании материальной части стрелкового оружия и требовании безопасности при обращении с ним, а также продемонстрировали отличную меткость при выполнении учебных стрельб.

Вместе с заслуженной наградой ребятам были вручены удостоверения юнармейцев. В этом году молодые люди готовятся к поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны.

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