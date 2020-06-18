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18.06.2020 (19:00)

Под Новосибирском прошла заключительная совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны

На территории военного аэродрома Толмачево в Новосибирской области состоялась заключительная совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны, в которой впервые были задействованы танки Т-34 и Т-72Б3М.

В едином строю прошли более 2 тыс. солдат, курсантов и офицеров общевойскового объединения Центрального военного округа, Новосибирского высшего военного командного училища, соединения противовоздушной обороны и других силовых структур региона.

Парадную механизированную колонну возглавил Т-34, всего в тренировке было задействовано 66 единиц военной техник, без учёта авиации.

Генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня на главной площади Новосибирска.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военные парады , Центральный военный округ
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