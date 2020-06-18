18.06.2020 (18:12)

Боевая техника ЦВО доставлена на главную площадь Самары для участия в параде Победы 24 июня

Боевая техника воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) доставлена на главную площадь Самары для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Все боевые машины перевозили ночью. Это сделано для того, чтобы не загружать дороги общего пользования и городские улицы. Кроме того, для сохранения асфальтного покрытия всю гусеничную технику, представленную танками Т-72Б3, самоходными гаубицами «Мста-С» и боевыми машинами пехоты БМП-2М, перевозили низкорамные тяжёлые тралы.

В свою очередь пикапы УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также бронеавтомобили «Тигр СпН», зенитные ракетные системы С-300 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» прибыли к месту проведения парада своим ходом. При этом маршрут движения военной колонны был составлен по объездным дорогам.

Всего в самарском параде, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих ЦВО и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны будет задействовано 56 единиц военной техники. Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации.

Всего будет задействовано 14 самолетов и вертолетов. Жители города смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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