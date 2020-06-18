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18.06.2020 (17:54)

До конца года в Воздушно-десантные войска поступит более 11 тыс. единиц стрелкового и переносного огнестрельного оружия

В соответствии с Государственной программой вооружения в Воздушно-десантные войска продолжает поступать современные образцы стрелкового и переносного огнестрельного оружия.

Среди современных образцов, поступающих в войска в текущем году, — более 10 тыс. 5,45-мм автоматов АК-12, уже стоящих на вооружении соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, а также 5,45-мм автоматы 6П67, 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98 и СВДС, 9-мм винтовки снайперские специальные ВССМ, 9-мм автоматы специальные АСМ «Вал», 7,62-мм пулеметы ПКПМ «Печенег», 12,7-мм крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ «Корд», 30-мм автоматические гранатометы АГС-30, 40-мм ручные противотанковые гранатометы РПГ-7Д3 и другое стрелковое оружие.

Всего до конца текущего года в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск поступит более 11 тыс. единиц современного стрелкового и переносного огнестрельного оружия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Перевооружение
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