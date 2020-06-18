18.06.2020 (17:47)

В Ленинградской области прошло тактическое учение боевых расчетов РЛС «Воронеж-М»

Личный состав отдельного радиотехнического центра Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения, дислоцированного в Ленинградской области, выполнил учебно-боевые задачи по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Учебное мероприятие, в котором приняли участие более 200 военнослужащих, состоялось в рамках тактического учения по отработке практических действий боевых расчетов и подразделений радиолокационной станции «Воронеж-М».

В ходе учения группой боевого управления были успешно отработаны более 25 учебных задач по реализации боевых возможностей РЛС «Воронеж-М»

и нормативов по принятию решений на выполнение учебных задач.

Все мероприятия проходили с учетом санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение распространения коронавирусной инфекции.

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