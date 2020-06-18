18.06.2020 (17:32)

В 15 армию ВКС ОсН прибыли новобранцы из 14 регионов России

Около 250 новобранцев из 14 субъектов Российской Федерации прибыли для прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции встреча молодого пополнения на железнодорожных станциях и в аэропортах прибытия осуществляется исключительно автомобильным транспортом соединений и воинских частей, прошедшим специальную обработку.

После прибытия в соединения и воинские части военнослужащие проходят двухнедельный карантин с размещением в отдельных помещениях и строгим соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.

Увольнение военнослужащих срочной службы в запас организовано при обязательном проведении специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей

к местам постановки на воинский учёт. Все увольняемые военнослужащие обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты на все время нахождения в пути.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди личного состава из числа молодого пополнения, а также военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, не зафиксировано.

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