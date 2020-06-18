18.06.2020 (17:26)

Расчеты С-300 в Хакасии отразили авианалет условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Республике Хакасия, в ходе учения отразили авианалет условного противника на военные объекты.

По замыслу учения условный противник нарушил границу воздушного пространства с целью нанести бомбовый удар по расположению воинских частей. Дежурной сменой радиолокационной станции были обнаружены средства авиационного нападения условного противника на дальности более 300 км. Получив сигнал, военнослужащие расчетов зенитно-ракетных комплексов С-300 выполнили задачи по развертыванию боевых машин, захвату, сопровождению и уничтожению воздушных целей.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

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