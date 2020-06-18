18.06.2020 (17:24)

В Екатеринбурге парадные расчеты ЦВО поздравят ветеранов Великой Отечественной войны торжественными маршами под окнами их домов

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), принимающие участие в параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге, поздравят ветеранов уральской столицы сразу по завершении генеральной репетиции парада 20 июня и после торжественного прохождения 24 июня по адресам их проживания.

Парадные расчеты ЦВО екатеринбургского гарнизона отправятся к местам проживания ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы провести персональные парады под окнами их домов.

Всего в рамках акции ЦВО «Парад для каждого ветерана» будет поздравлено 18 фронтовиков, проживающих в уральской столице.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, чествование ветеранов на территории округа будет идти в течение всего Года памяти и славы.

Всего с начала года военные ЦВО поздравили более 2 тысяч ветеранов и тружеников тыла в городах Урала, Сибири и Поволжья.

На территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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