18.06.2020 (17:14)

Российские артиллеристы уничтожили скопление условного противника в горах Таджикистана

Подразделения артиллерии 201-й военной базы РФ уничтожили скопления живой силы и бронетехники условного противника на учениях в горах Таджикистана.

Проведя воздушную разведку местности, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили скопление сил противника и по цифровым каналам связи передали информацию с точными координатами на пункт управления. Артиллерийский дивизион на самоходных гаубицах «Гвоздика» совершил марш в район выполнения учебно-боевых задач и, укрывшись в седловине гор, занял закрытые огневые позиции.

Стрельбу по целям противника артиллерийские расчеты вели из 122-мм орудий полупрямой наводкой различными типами боеприпасов на дальности от 5 до 15 километров, выполнив более 40 огневых задач сосредоточенным огнем. Также российские подразделения отработали противоогневые манёвры со сменой и маскировкой огневых позиций для введения противника в заблуждение.

В практических действиях на горном полигоне Самбули приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники артиллеристских подразделений соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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