18.06.2020 (16:14)

Корабли Балтийского флота, наблюдавшие за учениями сил НАТО «Балтопс - 2020», вернулись в пункты постоянного базирования

Корабли Балтийского флота завершили выполнение задач в морских полигонах флота, вернулись в главную военно-морскую базу г. Балтийск и приступили к плановой учебно-боевой подготовке и повседневной деятельности.

В ходе мероприятий в море экипажи кораблей Балтийского флота отработали действия в соответствии с боевым предназначением. В морских полигонах флота был выполнен комплекс учебно-боевых задач, прошла проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. В ходе боевой подготовки в море тральщиками и малыми противолодочными кораблями отработаны задачи по охране и обороне водного района.

Кроме того, корабельные ударные группы отработали нанесение ракетных ударов по отрядам кораблей условного противника совместно с морской авиацией флота. Малые ракетные корабли – носители «Калибров» произвели электронные пуски по условным объектам в глубине материковой части суши. Экипажи кораблей провели комплекс тренировок по противодиверсионной обороне в ходе стоянок на незащищенном рейде.

В мероприятиях боевой подготовки, в этот период были также задействованы около 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

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