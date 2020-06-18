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18.06.2020 (16:12)

Работа представителей СМИ на параде Победы в Ростове-на-Дону будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер

В целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции к представителям СМИ, аккредитованным для информационного освещения парада Победы в Ростове-на-Дону, будут предъявлены стандартные меры безопасности.

В день проведения торжественного мероприятия в районе Театральной площади в период с 7:30 до 9:00 будет работать пункт пропуска. Вместе с традиционной проверкой документов у всех представителей СМИ инфракрасными термометрами произведут замер температуры, а также проверят наличие защитных средств – медицинских масок и перчаток. Также необходимо будет предъявить справку об отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции, полученную не ранее 22 июня 2020 года.

Данные меры принимаются для снижения риска заражения инфекцией представителей СМИ, работающих на ограниченном пространстве.

Аналогичные меры безопасности принимаются в отношении самих участников военного парада. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам. Все военнослужащие также обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Согласно указу Президента Российской Федерации 24 июня с.г в 10:00 по местному времени в Москве на Красной площади, а также в других городах России состоятся военные парады с привлечением военной техники. В 22:00 будет дан артиллерийский салют.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ , Военные парады
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