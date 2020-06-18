18.06.2020 (15:28)

Военнослужащие спецназа ЦВО на учении под Самарой учились уничтожать важные объекты в тылу условного противника

Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Самарской области выполнили задачи по проникновению в тыл условного противника и выведению из строя важных объектов. Практические действия проходили на полигоне Новая Бинарадка.

По замыслу учения, группы спецназа совершили 120-километровый марш в район проведения специальных задач. Разведывательные группы скрытно проникли в зоны, подконтрольные НВФ, определили координаты объектов и передали эти данные в вышестоящие штабы. Затем личный состав провел диверсионные действия по выводу из строя средств связи и систем управления командных пунктов противника.

В тактико-специальном учении было задействовано около 500 военнослужащих и 40 единиц специальной техники.

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