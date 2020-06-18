18.06.2020 (15:12)

Летчики ЦВО завершили тренировки воздушной части парада Победы, который состоится 24 июня в Екатеринбурге

Летчики Центрального военного округа завершили тренировки воздушной части парада Победы, который состоится 24 июня в Екатеринбурге.

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации в течение двух дней отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных маневров в рамках демонстрационного пролета авиации. Воздушные суда взлетали с четырех аэродромов базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Летчики выполняли пролет над взлетно-посадочной полосой аэродрома на минимальных интервалах, от 20 до 30 метров, в строго определенной время. Штурманская служба авиационного объединения ЦВО разработала индивидуальные маршруты движения для каждого типа воздушного судна с учетом допустимых высот и скорости полета. Экипажи вертолетов Ми-26, Ми-24 и Ми-8 двигались со скоростью около 200 км/ч. Скорость пролета транспортной авиации составляла от 250 до 400 км/ч, в зависимости от характеристик самолетов. Завершали тренировочный пролет экипажи оперативно-тактической авиации: самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31, они выполнили пролет на скорости 250-400 км/ч.

В ходе тренировок экипажи отработали сбор в единый строй, пилотирование на минимальных интервалах в составе пар и звеньев. На следующем этапе подготовки к участию в военном параде летчики отработают выполнение демонстрационного пролета над Екатеринбургом.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице