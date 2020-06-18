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18.06.2020 (15:10)

Под Самарой военные миротворцы провели учение по подавлению сотовой связи противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) миротворческого соединения Центрального военного округа провели в Самарской области учение по подавлению связи противника.

В ходе учения на Рощинском полигоне миротворцы выполнили специальные задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи. Расчеты беспилотных комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и нарушили сотовую связь условного противника.

Также военнослужащие с помощью комплекса «Борисоглебск-2» вывели из строя спутниковые и радионавигационные системы.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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