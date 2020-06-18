18.06.2020 (15:02)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли стрельбы гранатомётчиков и расчетов АГС-17

На военном полигоне в Калининградской области в рамках сборов гранатомётчиков соединений и воинских частей объединения прошли стрельбы из РПГ-7В и АГС-17 «Пламя». В общей сложности в занятии по боевой подготовке приняли участие свыше 300 военнослужащих.

Во время контрольных стрельб гранатометчики из РПГ-7В с расстояния до 250 метров поразили неподвижные и движущиеся цели, имитирующие бронированную технику противника. Живую силу «врага» расчеты АГС-17 «Пламя» поразили автоматическим огнем по настильной и навесной траектории.

С участниками сборов также проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.

Первые в летнем периоде обучения сборы гранатомётчиков будут продолжаться до конца июня.

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