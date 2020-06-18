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18.06.2020 (14:57)

Военные ЦВО провели дезинфекцию Пензенского производственного объединения «Электроприбор»

Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию Пензенского производственного объединения «Электроприбор» в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

В ходе работ, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ИДК-1М личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода.

Комплекс проведенных мероприятий позволит предприятию не прерывать выпуск средств телекоммуникации и связи специального назначения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19 , COVID-19
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