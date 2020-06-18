18.06.2020 (14:57)
Военные ЦВО провели дезинфекцию Пензенского производственного объединения «Электроприбор»
Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию Пензенского производственного объединения «Электроприбор» в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.
В ходе работ, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ИДК-1М личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода.
Комплекс проведенных мероприятий позволит предприятию не прерывать выпуск средств телекоммуникации и связи специального назначения.
Новости по теме:
Российские летчики в Таджикистане завершили подготовку вертолетов для пролета над 201-й военной базой
Метки: